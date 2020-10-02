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Haberler Galeri Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...

Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...

Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çarşı ve mahallelerde bekçi olarak görev almak isteyenler geçtiğimiz günlerde 2020 1. dönem alımları için başvuruda bulundu. Polis Akademisi tarafından yayımlanan ilana göre 19 Eylül'de başlayan başvurular için son günün içerisinde bulunuyoruz. Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 19:24 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 19:33
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Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...

Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için başvurular bugün sona erecek. Bekçi adayları başvurularını internet üzerinden online olarak yapabiliyor. Sürecin devamında gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklama sonrasında başvuru tarihi bugün sona erdi. Gelecek son dakika açıklamalara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz.

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Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

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Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,