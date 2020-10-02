Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...

Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çarşı ve mahallelerde bekçi olarak görev almak isteyenler geçtiğimiz günlerde 2020 1. dönem alımları için başvuruda bulundu. Polis Akademisi tarafından yayımlanan ilana göre 19 Eylül'de başlayan başvurular için son günün içerisinde bulunuyoruz. Bekçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Polis Akademisi 2020 bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte şartlar...