Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı gönderilen genelgede, bazı liselerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Liseler için gelecek son dakika açıklama veliler ve öğrenciler tarafından bekleniyordu. 4 lise türünde yüz yüze eğitime başlayacağı ile ilgili ayrıntılar bulunuyor. İşte, Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...