HaberlerGaleriÇok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...
Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...
Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelen son dakika açıklaması sonrasında okulların açılacağı tarih gündeme geldi. Mesleki liselerin 5 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Diğer kademeler için verilen karar haberimizde. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 17:33Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 17:37