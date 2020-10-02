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Haberler Galeri Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...

Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...

Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelen son dakika açıklaması sonrasında okulların açılacağı tarih gündeme geldi. Mesleki liselerin 5 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Diğer kademeler için verilen karar haberimizde. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 17:37
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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...

Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı gönderilen genelgede, bazı liselerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Liseler için gelecek son dakika açıklama veliler ve öğrenciler tarafından bekleniyordu. 4 lise türünde yüz yüze eğitime başlayacağı ile ilgili ayrıntılar bulunuyor. İşte, Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020? HANGİ LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede, 5 Ekim pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı açıklandı.

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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...

KAÇ DAKİKA DERS YAPILACAK?

Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.

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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...

Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak.

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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 10. sınıflar...

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.