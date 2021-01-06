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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde üniversiteler eğitimine uzaktan olarak devam ediyor. 2021 yılına girdiğimiz dönemde lisans ve önlisans öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. Milyonlarca öğrenci gözlerini YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2021 20:25Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 20:25
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?