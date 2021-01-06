YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın boyunca uzaktan eğitimlerine devam eden öğrenciler kampüslere dönüş tarihini sorgulamayı sürdürüyor. Hal böyle olunca gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasıda merak edilen diğer unsurlar arasında yer alıyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?