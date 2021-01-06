07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde üniversiteler eğitimine uzaktan olarak devam ediyor. 2021 yılına girdiğimiz dönemde lisans ve önlisans öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. Milyonlarca öğrenci gözlerini YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Giriş Tarihi: 06.01.2021 20:25 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 20:25
  • 1
  • 12
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın boyunca uzaktan eğitimlerine devam eden öğrenciler kampüslere dönüş tarihini sorgulamayı sürdürüyor. Hal böyle olunca gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasıda merak edilen diğer unsurlar arasında yer alıyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili belirsizlik gündemdeki yerini koruyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulunmuş 'Yüz yüze eğitimde verilen aranın 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı…

  • 3
  • 12
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TALEP

Yükseköğretim Kurulu, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığına Kovid-19 aşılama programında öncelik talebinde bulundu.

  • 4
  • 12
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Yazıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında, çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirleneceğini, buna göre ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağının açıklandığı hatırlatıldı.

  • 5
  • 12
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?

YÖK'ün yazısında şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda sağlık çalışanları kapsamında, üniversitelerimizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır.