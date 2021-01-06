Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı ve mekanların belirli kısıtlamalar ile hizmetleri sürüyor. Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu tarafından alınacak kararlar ise merak ediliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasaklar kalkacak iddiası gündeme geliyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kalkıyor?