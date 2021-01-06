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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kalkıyor? Kabine toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kalkıyor?
Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında normalleşme takviminin yeniden ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar yeni kararların alınacağı Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararları bekliyor. Sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı iddiası ise yeniden gündeme geldi. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kalkıyor?
Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:30
Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı ve mekanların belirli kısıtlamalar ile hizmetleri sürüyor. Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu tarafından alınacak kararlar ise merak ediliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasaklar kalkacak iddiası gündeme geliyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kalkıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecine geçiş tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun değerlendirilmesi bekleniyor. Normalleşme süreci ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasaklarının hangi tarihte biteceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısında söz konusu kısıtlama hakkında yeni bir karar alındığında haberimizin içeriğinde yer alacak.