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Haberler Galeri Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Son dakika... Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni yıla girmemiz ile birlikte 2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının tarihi belli oldu. Toplantıda kısıtlamaların esnetilmesi ve aşı çalışmalarının görüşülmesi öngörülüyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:03
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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli oldu. 2021'e girmemiz ile birlikte hangi tedbirlerin alınacağını, normalleşme sürecine ne zaman geçileceğini merak eden vatandaşlar, toplantıdan çıkacak kararları bekliyor. Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

KISITLAMALAR ESNETİLECEK Mİ?

Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısında görülen düşüş sonrası, kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı merak edilmeye başlandı. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. Test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız."