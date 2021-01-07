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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Son dakika... Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni yıla girmemiz ile birlikte 2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının tarihi belli oldu. Toplantıda kısıtlamaların esnetilmesi ve aşı çalışmalarının görüşülmesi öngörülüyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? 7 Ocak Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:03
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