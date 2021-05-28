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Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde üniversiteler uzaktan olarak eğitimlerine devam ediyor. MEB'e bağlı okulların yanı sıra YÖK'e bağlı eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitime ara verilmişti. Lisans ve önlisans öğrencileri kampüslere dönüş tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

Giriş Tarihi: 28.05.2021 23:59 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 23:59
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sebebiyle MEB'e bağlı okulların yanı sıra YÖK'e bağlı eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitime ara verilmişti. Yükseköğretim Kurulu'ndan, Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmaları talep edildi. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılacak olan açıklama ile 2021 üniversitelerin açılış tarihi belli olacak. Şu an net bir tarih yok.

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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti.

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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.