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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde üniversiteler uzaktan olarak eğitimlerine devam ediyor. MEB'e bağlı okulların yanı sıra YÖK'e bağlı eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitime ara verilmişti. Lisans ve önlisans öğrencileri kampüslere dönüş tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2021 23:59 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 23:59
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?