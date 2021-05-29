MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor? Online, yüz yüze...

Telafi eğitim ne zaman? Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı. İşte, Telafi eğitim ne zaman? Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor? Online, yüz yüze...