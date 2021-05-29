MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor? Online, yüz yüze...
Telafi eğitim ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için gönüllülük esaslı olduğunu açıkladı. Peki telafi eğitime katılan öğretmenler ek ders ücreti alacak mı? İşte telafi eğitiminin detayları...
Giriş Tarihi: 29.05.2021
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Telafi eğitim ne zaman? Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı. İşte, Telafi eğitim ne zaman? Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor? Online, yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.
MEB DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek.
3 HAFTA SÜRECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma günü tamamlanacağı hatırlatılarak telafi eğitim takvimine dair detaylar paylaşılarak, "31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri 3 hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek" denildi.
YIL İÇERİSİNDE DEVAM EDECEĞİZ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğünü belirtti.