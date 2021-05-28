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Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları 2021 yılı tayinlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan polis memurlarının tayin tarihleri için gelecek son dakika açıklamasına kitlendi. İşte, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 23:14
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