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Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları 2021 yılı tayinlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan polis memurlarının tayin tarihleri için gelecek son dakika açıklamasına kitlendi. İşte, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 23:14
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Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis, jandarma, TSK tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının tayin sonuçlarına ilişkin araştırma yapılıyor. İşte, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...

POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı.

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Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...

EGM polis tayin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

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Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...

JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapacağı ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasından sonra genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih gerçekleştirilmektedir.

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Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25'i gibi sistem üzerinden sonuçlanması öngörülüyor. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülüyor. Jandarma atamalarının ise Mayıs ayının 15'inden sonra açıklanması bekleniyor.