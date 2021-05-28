Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis, jandarma, TSK tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının tayin sonuçlarına ilişkin araştırma yapılıyor. İşte, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...