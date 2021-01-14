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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı? 2. dönem... YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı? 2. dönem...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın süreci boyunca uzaktan eğitimine devam eden üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararları bekliyor. Yeni yılın ilk günlerini yaşadığımız dönemde Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Lisans ve önlisans öğrencileri gözlerini YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı? 2. dönem...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 20:43
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitimine devam eden öğrenciler, yeniden yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üniversitelerin açılış tarihi için birçok açıklama yapıldı. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrilmişti. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı? 2. dönem...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmeyi bekleyen milyonlarca öğrenci son gelişmeleri merak ediyor. Aşı çalışmalarının başlamasıyla birlikte üniversitelerdeki son durumun şekillenmesi ve son kararın YÖK tarafından verilmesi bekleniyor. Konuya yönelik şu an net bir bilgi bulunmuyor. Detaylar şöyle;
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi için bilim kurulundan alınacak olan görüşler kabinede değerlendirilecek. Bu değerlendirmelerin ardından ise üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklama gerçekleşecek.
'ÜNİVERSİTELER İÇİN BİRAZ DAHA SABRETMEK LAZIM'
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, bütün öğretim üyelerinin, akademik ve idari personelin de bu süreçte aşılanması, kademelendirme içinde yer alma konusunda talebi olduğunu anımsatarak, "Bunu da bakanlığımız değerlendirecektir.
Her üniversitenin fakültesine göre kendi teknik altyapısına göre sistem değişiyor. İkinci dönem içinde her fakülte her üniversite kendi teknik alt yapısı kapasitesinde değerlendirme yapmaları gerekiyor.