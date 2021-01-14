Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitimine devam eden öğrenciler, yeniden yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üniversitelerin açılış tarihi için birçok açıklama yapıldı. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrilmişti. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı? 2. dönem...