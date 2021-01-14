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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB ücretsiz tablet başvuru formu ve linki: Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bu ay sonunda... MEB ücretsiz tablet başvuru formu ve linki: Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bu ay sonunda...
Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler neticesinde okullar uzaktan eğitime devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise öğrencilerin sorunsuz şekilde online ders alabilmesi için tablet dağıtımını sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama neticesinde 500 bin tablet dağıtımı yapılmış olacak. Tabletlerin yanısıra öğrencilere 25 GB internette hediye olarak verilecek. İşte, ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bu ay sonunda...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 20:05 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 20:05
Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler online eğitimin sorunsuz olarak sürdürülmesi amacıyla tablet başvurularını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet dağıtımı hakkında açıklamalarını sürdürüyor. Bakan Selçuk, 500 bin ücretsiz tablet dağıtımının Ocak sonuna kadar sona ereceğini açıkladı. Tablet bilgisayar dağıtımı için ailelerin gelir durumu ve okul çağındaki kardeş sayısı gibi durumlar esas alınacak. İşte, Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bu ay sonunda...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Bakan Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;
Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız.
Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor.
Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.
Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850,