MSB ASAL son dakika: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Şubat celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

Son dakika... 2021 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Şubat celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 20:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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