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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB ASAL son dakika: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Şubat celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? MSB ASAL son dakika: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Şubat celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? Son dakika... 2021 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Şubat celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 14.01.2021 20:51
Son dakika... Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından Şubat 2021 sınıflandırma dönemi duyurusu yayımlandı. Askerlik vazifesini yerine getirmek üzere Şubat 2021 döneminde silahaltına alınmaya bekleyen vatandaşlar, MSB'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, 2021 Şubat celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat 2021 askerlik yerleri 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. MSB ASAL tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir." ŞUBAT 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU 1. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Şubat 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır. 3. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.