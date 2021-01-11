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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim... YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşı haberlerinin gelmesi ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Lisans ve önlisans öğrencileri yaklaşık bir yıldır kapalı olan üniversitelerin ne zaman açılacağını sorguluyor. Öğrenciler ve velilerin gözleri YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 17:17
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının etkisini gösterdiği Mart ayından bu yana uzaktan eğitime devam eden üniversiteler için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Lisans ve önlisans öğrencileri Kabine toplantısında çıkacak yeni kararları merak ediyor. Ayrıca vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan gelecek açıklamalarda gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların 15 Şubat'ta açılacak olması dolayısıyla gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrilmişti. Üniversitelerin açılış tarihi için bilim kurulundan alınacak olan görüşler kabinede değerlendirilecek. Bu değerlendirmelerin ardından ise üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklama gerçekleşecek.
'ÜNİVERSİTELER İÇİN BİRAZ DAHA SABRETMEK LAZIM'
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, bütün öğretim üyelerinin, akademik ve idari personelin de bu süreçte aşılanması, kademelendirme içinde yer alma konusunda talebi olduğunu anımsatarak, "Bunu da bakanlığımız değerlendirecektir.
Her üniversitenin fakültesine göre kendi teknik altyapısına göre sistem değişiyor. İkinci dönem içinde her fakülte her üniversite kendi teknik alt yapısı kapasitesinde değerlendirme yapmaları gerekiyor. Bunu da yine 15 Şubat'tan sonra ikinci dönem başlayacağı zaman değerlendirmek gerekiyor. Yine üniversitelerde uzaktan eğitime geçebilirler, yüz yüze eğitime geçebilirler, kısmi olarak yüz yüze eğitime geçebilirler. Süreyi biraz uzatarak yaz döneminde de eğitime devam edebilirler.
Yeter ki risk azalsın. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız da okullarını çok özlediler. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Şu önümüzdeki 1-1,5 ayı bir görelim. Aşılama nasıl gidiyor bunu görelim ona göre karar verelim. Her üniversite kendi imkanları kendi eğitim koşulları kendi fakültesinin gerekleri doğrultusunda uzaktan eğitime ya da yüz yüze eğitime karar verecektir" ifadelerini kullandı.