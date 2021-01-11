Okullar ne zaman açılacak? MEB kararları sonrasında okullar yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı yıl tatili 25 Ocak'a kadar devam edecek. Okulların 15 Şubat'ta açılıp açılmayacağı ise sorgulanmaya başladı. Veliler ve öğrenciler gözlerini alınacak kararlara çevrildi. Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından alınacak kararlar gündemin ilk sırasında bulunuyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? MEB kararları sonrasında okullar yüz yüze eğitime başlayacak mı? 15 Şubat detayı...