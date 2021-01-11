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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB kararları sonrasında okullar yüz yüze eğitime başlayacak mı? 15 Şubat detayı... Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB kararları sonrasında okullar yüz yüze eğitime başlayacak mı? 15 Şubat detayı...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında okulların kapatılması alınan kararlar arasında yer alıyordu. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler okulların açılma tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? MEB kararları sonrasında okullar yüz yüze eğitime başlayacak mı? 15 Şubat detayı...
Giriş Tarihi: 11.01.2021 21:12 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 21:12
Okullar ne zaman açılacak? MEB kararları sonrasında okullar yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı yıl tatili 25 Ocak'a kadar devam edecek. Okulların 15 Şubat'ta açılıp açılmayacağı ise sorgulanmaya başladı. Veliler ve öğrenciler gözlerini alınacak kararlara çevrildi. Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından alınacak kararlar gündemin ilk sırasında bulunuyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? MEB kararları sonrasında okullar yüz yüze eğitime başlayacak mı? 15 Şubat detayı...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 15 ŞUBAT'TA AÇILACAK MI?
MEB'in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak.
15 Şubat'a kadar devam edecek olan tatil pandemi nedeniyle 3 hafta boyunca sürecek. 15 Şubat'ta ise okullarda ikinci dönem başlayacak.
Yeni bir karar alınmazsa 15 Şubat'ta okullarda yüz yüze eğitim başlayabilir. Koronavirüs vaka sayılarındaki güncel durum o tarihteki kararı etkileyecek.
UZAKTAN EĞİTİM 22 OCAK'A KADAR SÜRECEK
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ
Türkiye'de corona virüsü (koronavirüs) vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.