Hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplanan Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Aşı gelişmeleri ve vaka sayılarının düşmesi sonrasında vatandaşlar tarafından beklenti oluşuyor. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için alınacak kararlarda gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte kararlar...