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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte kararlar... Kabine toplantısı son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte kararlar...
Hangi illerde yasaklar kalkacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün düzenlenecek Kabine toplantısından çıkacak kararlar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine sonrasında yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorgulanıyor. Koronavirüs salgınının etkisinin gösterdiği günlerde risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için ekstra kısıtlamalar getirilmişti. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasakların kalkıp kalkmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte kararlar...
Giriş Tarihi: 11.01.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 16:10
Hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplanan Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Aşı gelişmeleri ve vaka sayılarının düşmesi sonrasında vatandaşlar tarafından beklenti oluşuyor. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için alınacak kararlarda gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte kararlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
Sağlık Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı için alınan yeni karar bulunmamaktadır. Yasaklar en son genelgeye göre devam etmektedir. Yeni kararlar açıklandığı takdirde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Düzenlenen Kabine toplantısında çıkacak yeni kararlarda haberimizde yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak."