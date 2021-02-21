MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 8. faz dağıtımı...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK DUYURDU

"Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Onun bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, emekli veren herkese teşekkürler ..."