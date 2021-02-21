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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 8. faz dağıtımı... MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 8. faz dağıtımı...
Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde, ihtiyaç sahibi ailelere tablet yardımı yapılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet yardımları hakkında son dakika açıklamalarda bulunuyor. İhtiyaç sahibi aileler tarafından ücretsiz tablet başvuru şartları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 8. faz dağıtımı...
Giriş Tarihi: 21.02.2021 22:18 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 22:18
Ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden öğrencileri bilgilendirme açıklamalarında bulundu. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet ve bilgisayar yardımı yapılmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci başvuru şartlarını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, ücretsiz tablet başvuruları nereden, nasıl yapılır? 8. faz dağıtımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK DUYURDU
"Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Onun bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, emekli veren herkese teşekkürler ..."
TABLET BİLGİSAYAR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini bildirmişti.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor.
100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.