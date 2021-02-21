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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kafe ve restoranlar için flaş açıklama! O eşik değerlere bakılacak! 30, 45, 50... Kafe ve restoranlar için flaş açıklama! O eşik değerlere bakılacak! 30, 45, 50...
Kabine toplantısı sonrasında 1 Mart'ta bazı illerde normalleşme adımlarının atılacağı dile getirilmişti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs enfeksiyon oranlarının il bazında açıklanmasının enfeksiyonun kontrolünün sağlanması açısından çok kritik bir aşama olduğunu söyledi. Hangi illerde normalleşme adımlarının atılacağı ise yakındna takip ediliyor. Uzmanlar kritik eşiğin aşılması için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarılara uyulmasını gerektiğini dile getiriyor.
Giriş Tarihi: 21.02.2021 16:11
Pandemi döneminde paket servis ve gel al olarak hizmet veren mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İl bazında yaşanacak normalleşme sonrasında kafe ve restoranların açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs enfeksiyon oranlarının il bazında açıklanmasının enfeksiyonun kontrolünün sağlanması açısından çok kritik bir aşama olduğunu söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFE VE RESTORANLAR İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA! O EŞİK DEĞERLERE BAKILACAK... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Çünkü bu oranlarının bilinmesi bile tek başına aslında herkesin daha çok sorumluluk üstlenmesi anlamında çok faydalı olacak. Burada belirlenecek bir takım eşik değerler var. Bu eşik değerler düşük, yüksek veya çok yüksek risk şeklinde değerlendirilecek. Yani aslında burada risk derecelendirilmesi ve yönetimi yapılıyor.
Risk hepsinde olacak riski sıfırladık diyemeyeceğiz ama riskin artıp azalması söz konusu. Bu eşik seviyeler, hangi açılmanın öncelikli olarak yapılması gerektiğini belirleyecek. Örneğin öncelikle eğitimin açılması ya da restoran ve kafelerde serbestleşme gibi kararlar bu eşik seviyelerine göre belirlenebilecek.
Açılma olsa da önlemlere uyularak yapılacak. Biz buna 'kontrollü açılma' diyoruz. Zaten okullar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna yönelik çalışmaları başladı. Restoran ve kafeler için de çalışma yapılıyor, kişi kısıtlaması gibi" şeklinde konuştu.
"ÖRNEĞİN YÜZDE 10 ÇIKTIYSA AÇILMALAR DÜŞÜNÜLEBİLECEK"
İllere göre oranların açıklanmasıyla artık herkesin ortak çalışması gerektiği zorunluluğunun da doğduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, "Bu şeffaflık ile vatandaş olarak da hepimiz sorumlu oluyoruz vaka sayılarının azalmasında. Devletin de sorumluluğu, okullarda (dönüşümlü eğitim örneğin, 40 kişi aynı sınıfta değil de dönüşümlü olacak şekilde organize edilmesi gibi) ya da sosyal alanlarda (kafe restoranlarda vs denetimlerin yapılması, kontrollü açılma konusunda) olacak" dedi.