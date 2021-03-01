YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Mart ayında...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta YÖK tarafından Sağlık Bakanlığı'na üniversiteler hakkında yazı gönderilmişti. Kabine toplantısında alınacak kararlar beklenirken, üniversiteler için nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Okulların da kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversiteler için verilecek karar bekleniyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Mart ayında...