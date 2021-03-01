Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Mart ayında... YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Mart ayında...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020 yılında pandeminin etkisini göstermesi sonrasında tedbir amaçlı uzaktan eğitime geçen üniversitelerin akıbeti merak ediliyor. Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlama kararının ardından üniversiteler için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. YÖK tarafından gelecek açıklamalar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Mart ayında...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 17:42
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta YÖK tarafından Sağlık Bakanlığı'na üniversiteler hakkında yazı gönderilmişti. Kabine toplantısında alınacak kararlar beklenirken, üniversiteler için nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Okulların da kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversiteler için verilecek karar bekleniyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Mart ayında...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." açıklamasında bulundu.
ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NEDİR?
Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.
Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.
YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
YÖK, uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrimiçi yapılmasına karar verdi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Koronavirüs Küresel Salgını dolayısıyla Mart 2020'den bu yana üniversitelerimizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, konuya ilişkin yazılarımız uyarınca "yükseköğretim kurumlarımızın yetkili kurullarında alınan kararlar çerçevesinde" sürdürülmektedir.