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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB kararını açıkladı! Lise sınavları iptal, ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılacak? 8 Mart tarihinde... MEB kararını açıkladı! Lise sınavları iptal, ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılacak? 8 Mart tarihinde...
Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise öğrencilerinin katılacağı yüz yüze sınavlar için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklama geldi. Daha önce yapılan açıklamaya göre, 1 Mart'ta yapılması planan sınavlar için 8 Mart tarihi işaret edildi. İllerin durumuna göre alınacak kararlar için gelecek açıklama bekleniyor. Öğrenciler sınavların yapılacağı illeri araştırmaya başladı. İşte, lise sınavları iptal, ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılacak? 8 Mart tarihinde...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 16:53
Lise sınavları iptal, ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin yakından takip ettiği lise sınavları için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavları için beklenen açıklamayı yaptı. 8 Mart'ta yapılacak sınavların hangi illerde düzenleneceği merak ediliyor. İşte, lise sınavları iptal, ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılacak? 8 Mart tarihinde...
GALERİ DEVAM EDİYOR LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı. Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.
YÜZ YÜZE LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK VE NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze sınavlar hakkında aldığı son dakika kararının ardından Bakan Ziya Selçuk da açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, kendisine yöneltilen 'Lise sınavları ne zaman yapılacak, 8 Mart'a mı ertelendi?' sorusuna şu yanıtı verdi;
Okulların açılmasına ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, bazı illerde vaka sayılarındaki artışlara bağlı olarak, Sağlık Bakanlığının hangi illerin "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" kategoride olduğunu belirlediğini ve buna göre il hıfzıssıhha kurullarının karar aldığını söyledi.
Çeşitli illerde ani vaka artışlarının bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, "1 Mart'ta okulları açalım sonra ortaya çıkacak rapora göre 2 Mart'ta tekrar kapatalım" gibi bir problem yaşanmaması için tedbir almak istediklerini belirtti.