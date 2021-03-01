MEB kararını açıkladı! Lise sınavları iptal, ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılacak? 8 Mart tarihinde...

Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise öğrencilerinin katılacağı yüz yüze sınavlar için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklama geldi. Daha önce yapılan açıklamaya göre, 1 Mart'ta yapılması planan sınavlar için 8 Mart tarihi işaret edildi. İllerin durumuna göre alınacak kararlar için gelecek açıklama bekleniyor. Öğrenciler sınavların yapılacağı illeri araştırmaya başladı. İşte, lise sınavları iptal, ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları hangi illerde yapılacak? 8 Mart tarihinde...