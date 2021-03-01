Son dakika: 30 büyükşehirde kısıtlamalar kalktı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar kalkacak mı?

Son dakika... Yasaklar büyükşehirlerde kalkacak mı? Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli olacak. En çok merak edilenlerden biri de, büyükşehirler oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 büyükşehirde kısıtlamalar kalktı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar kalkacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 18:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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