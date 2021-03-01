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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 30 büyükşehirde kısıtlamalar kalktı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar kalkacak mı? Son dakika: 30 büyükşehirde kısıtlamalar kalktı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar kalkacak mı? Son dakika... Yasaklar büyükşehirlerde kalkacak mı? Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli olacak. En çok merak edilenlerden biri de, büyükşehirler oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 büyükşehirde kısıtlamalar kalktı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar kalkacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.03.2021 18:34
Son dakika... 30 büyükşehirde kısıtlamalar kalktı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi kısıtlaması ve hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının yanı sıra mekanlara yönelik de bazı tedbirler alındı. Bugün normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli olacak. Şimdi ise gözler kısıtlamaların kalkacağı illere çevrildi. Peki, 30 büyükşehirde kısıtlamalar kalktı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar kalkacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 30 BÜYÜKŞEHİRDE KISITLAMALAR KALKTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların şu an hangi illerde kalkacağı henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın normalleşmeye geçecek illeri açıklaması bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, vaka sayısının az olduğu illerde kısıtlamaların kaldırılacağı duyurulmuştu. Detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE KISITLAMALAR KALKACAK MI?
Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının Mart ayının hemen başında kaldırılması beklenmiyor. Mart ayının ortalarında günlük vaka sayıları ile yoğun bakım doluluk oranlarına göre değerlendirme yapılması bekleniyor. Aşılama oranlarının da artması ile birlikte sokağa çıkmış kısılmalarının etap etap esnetilmeli bekleniyor.
DÖRT RENKLİ RİSK HARİTASI
1 Mart'tan itibaren pandemi yönetiminde her il kendi durumunu görerek, tedbirleri değerlendirecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek. Pandemide, illerin özel durumları dikkate alınarak gerçekleşecek normalleşme süreci şöyle işleyecek:
İKİ HAFTADA BİR GÖZDEN GEÇİRME
Tüm vatandaşlar salgının seyrine göre yaşadığı yerin durumunu görmüş olacak. Tedbirlerin kaldırılacağı veya yeniden uygulanabileceği çerçeveyi net bir şekilde izleyecek. İl bazında vaka sayıları haftalık yayınlanacak. Ancak tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi iki haftada bir gözden geçirilecek. Örneğin, sarıdan kırmızıya geçen bir il, kısıtlamaların geri geleceğini önceden bilecek. Böylece, il bazında restoranların açılıp açılmayacağı, açılmışsa kapatıp kapanmayacağı bu verilerden takip edilebilecek.