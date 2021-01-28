YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının sonuna geldiğimiz dönemde üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında okulların açılması gündeme geldi. Lisans ve önlisans öğrencileri yüz yüze eğitimin başlama tarihini merak ediyor. Gözler YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Yüz yüze...