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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Yüz yüze... YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Yüz yüze...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılması için 15 Şubat tarihi işaret edildi. Hal böyle olunca üniversitelerin açılma tarihi yeniden gündeme geldi. Güz dönemini uzaktan eğitim olarak tamamlayan lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılış tarihini sorgulamaya başladı. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 21:52
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının sonuna geldiğimiz dönemde üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında okulların açılması gündeme geldi. Lisans ve önlisans öğrencileri yüz yüze eğitimin başlama tarihini merak ediyor. Gözler YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. En son YÖK Başkanı Yekta Saraç milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 'Üniversiteler yeniden açılacak mı? sorusunu cevapladı. YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.
YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.
İKİNCİ DÖNEM İÇİN...
Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; Saraç, "Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz.
Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak." ifadelerini kullandı.