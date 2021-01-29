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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK başvuruları için kritik: KYK yurt başvuruları başlıyor mu? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihleri... KYK başvuruları için kritik: KYK yurt başvuruları başlıyor mu? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihleri...
KYK yurt başvuruları başlıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimine devam eden öğrenciler, yurt başvuruları için tarih açıklamasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Üniversitelerin açılma tarihi hakkında gelecek açıklama sonrasında başvuru tarihinin belli olması bekleniyor. İşte, KYK yurt başvuruları başlıyor mu? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihleri...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 00:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 00:01
KYK yurt başvuruları başlıyor mu? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihlerİ açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrenciler KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihe odaklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Öğrenciler üniversitelerin açılma tarihi ve yurt başvuru sürecini yakından takip ediyor. İşte, KYK yurt başvuruları başlıyor mu? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz 2021 yurt başvurularıyla ilgili açıklama gelmedi.
KYK yurtlarına, başvuru şartlarını karşılayarak, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler müracaatlarını gerçekleştirecekler.
KYK YURT BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)