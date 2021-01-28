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28 Ocak 2021, Perşembe
Haberler Galeri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görev başarıyla tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görev başarıyla tamamladı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların, kar motosikleti ve kayaklarla yaptığı muharebe eğitiminden çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 21:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 21:18