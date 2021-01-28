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Haberler Galeri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görev başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görev başarıyla tamamladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların, kar motosikleti ve kayaklarla yaptığı muharebe eğitiminden çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 21:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 21:18
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görev başarıyla tamamladı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkâri'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli kahraman komandolarımız, 'Komando Kolu Kayaklı Muharebe Eğitimi'ni başarıyla tamamladı" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görev başarıyla tamamladı

Paylaşımda eğitim sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görev başarıyla tamamladı
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görev başarıyla tamamladı