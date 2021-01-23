Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı, açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılması için 15 Şubat tarihi işaret edilirken, üniversiteler için alınacak karar yakından takip ediliyor. Güz dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılma tarihini araştırmaya başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılması hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı, açılmayacak mı? 2020-2021...