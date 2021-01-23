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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı, açılmayacak mı? 2020-2021... YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı, açılmayacak mı? 2020-2021...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan azalma ve aşılama uygulamasının başlamasının ardından normalleşme dönemi bekleniyor. Hal böyle olunca lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin ne zaman açılacağını sorgulamayı sürdürüyor. Öğrenciler ve velilerin gözü YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı, açılmayacak mı? 2020-2021...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 22:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 22:22
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı, açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılması için 15 Şubat tarihi işaret edilirken, üniversiteler için alınacak karar yakından takip ediliyor. Güz dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılma tarihini araştırmaya başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılması hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı, açılmayacak mı? 2020-2021...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
YÖK Başkanı Saraç, Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için alacaklarını ifade ederken, 'Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversitelerin açılış tarihi henüz kesinlik kazanmadı. En son YÖK Başkanı Yekta Saraç milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 'üniversiteler yeniden açılacak mı? sorusunu cevapladı. YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.
YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz.
Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.