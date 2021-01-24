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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller... Kabine toplantısı son dakika: Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller...
Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşı uygulaması ve alınan koronavirüs tedbirleri sonrasında günlük vaka sayısında belirgin bir düşüş yaşandı. Hal böyle olunca vatandaşlar kısıtlamaların kalkacağı tarihi beklemeye başladı. Bilindiği üzere, sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanların paket servis olarak hizmet verme süreci devam ediyor. Gözler her hafta düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarına çevrildi. İşte, hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller...
Giriş Tarihi: 24.01.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 15:45
Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller listesi sorgulanmaya başladı. Alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve Çin'den gelen aşıların uygulanmaya başlaması sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bilindiği üzere tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve hafta sonu olmak üzere uygulanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklamasında bulunmuştu. İşte, hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkacağı iller...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Daha önce uygulanan kısıtlamalarda normalleşme sürecine geçiş kademeli olarak gerçekleştirilmiş ve kısıtlamalar bazı illerde kaldırılmıştı. Şu an uygulanan kısıtlamaların da hangi illerde kalkacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kabine toplantısının ardından kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yaş gruplarında olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının biteceği tarihi araştırıyor. Bu kısıtlamaların da Kabine toplantısında değerlendirilmesi öngörülüyor.
TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ İLHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarının vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kademeli kaldırılabileceğini söyledi. İlhan,
"Öncelikli olarak belki hafta içi 00.00'a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur" dedi. 'BELKİ HAFTA SONU BİR GÜN KISITLAMA SÖZ KONUSU OLUR'
Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların peyderpey nasıl gevşetileceğine ilişkin ise, "Öncelikli olarak belki hafta içi kısıtlamaları biraz ileri çekilebilir yani hafta içi 00.00'a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları başlangıçta kalkmayabilir, sonra hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur. Bunlar hep değerlendirilmesi gereken konular. Vatandaşlarımızın kısıtlamalar kalkmasa bile kendi önlemlerini alması gerekir. Vatandaşlarımızın da kısıtlamalar kalksa bile tekrar eski duruma gelmek istemiyorsak eğer, mutlaka kendi kısıtlamalarını oluşturması gerekiyor, kalabalık yerlere gitmemek, maske takmaktan vazgeçmemek, fiziksel mesafeye uyma seçeneklerine dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.