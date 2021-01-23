Son dakika: Harita yeşile döndü! Yasaklar ne zaman kalkacak? O iller dikkat

Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama uygulamasının başlamasından ötürü yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Yeni yıla girdiğimiz dönemde Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanların belilrli şartlar dışından kapalı olması süreci devam ediyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? O iller dikkat...