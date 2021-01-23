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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Harita yeşile döndü! Yasaklar ne zaman kalkacak? O iller dikkat Son dakika: Harita yeşile döndü! Yasaklar ne zaman kalkacak? O iller dikkat
Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin işe yaraması sonrasında vaka sayılarında belirgin düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca gözler yasakların kalkacağı tarihe çevrildi. Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Bazı illerde ise kırmızılıklar yerini yeşil renge bırakmaya başladı. İşte, Yasaklar ne zaman kalkacak? O iller dikkat...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 22:08 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 22:08
Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama uygulamasının başlamasından ötürü yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Yeni yıla girdiğimiz dönemde Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanların belilrli şartlar dışından kapalı olması süreci devam ediyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? O iller dikkat...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE KALKACAK?
Milyonların gözü hafta içi gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman sona ereceğini merak ederken vaka sayıların son günlerde yaşadığı düşüş de bu kapsamda Türkiye'ye umut oluyor…
YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? İŞTE ADIM ADIM NORMALLEŞME PLANI
Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
HES KODU DÜZENLEMESİ
Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında. Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.