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Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı?

YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği Mart ve Nisan aylarında uzaktan eğitime geçen üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Kabine toplantısından üniversiteler için alınacak son dakika açıklaması merak ediliyordu. "Üniversiteler ne zaman açılacak? " sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversiteler 2. dönem açılacak mı?

Giriş Tarihi: 28.12.2020 20:49 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 20:58
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca lisans ve önlisans öğrencisinin gözü üniversiteler için alacak karardaydı. Kabine toplantısı sonrasında gelecek açıklama yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs vaka sayısında geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüşle beraber MEB'de kademeli yüz yüze eğitime geçilmişti.

O dönem açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' demişti.

Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı?

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Hürriyet'ten Abdullah ŞANLI'nın haberine göre, pandemi nedeniyle üniversitelerde sınavlar büyük oranda online yapılmaya başladı. Ancak uzaktan yapılan sınavların güvenliği sağlanamayınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. Sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyaran YÖK "Gerekli önlemleri alın" dedi.

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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı?

ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Delialioğlu sınavlarda soruların rastgele sorulacağını söyledi. Öğrencilerin sınav esnasında bilgisayarlarında sınav dışında başka bir pencere açmasını engelleyen teknolojik çözümler de yaygın olarak kullanılıyor.

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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı?

İstanbul Üniversitesi'nde sorular ve soruların cevapları öğrencilere karışık sırada sunulacak. Ekranda tek bir soru ve sorunun cevap şıkları görüntülenecek. Soru boş bırakılarak veya cevaplanarak geçildikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki sorulara dönülemeyecek.