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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği Mart ve Nisan aylarında uzaktan eğitime geçen üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Kabine toplantısından üniversiteler için alınacak son dakika açıklaması merak ediliyordu. "Üniversiteler ne zaman açılacak? " sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversiteler 2. dönem açılacak mı?
Giriş Tarihi: 28.12.2020 20:49 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 20:58
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