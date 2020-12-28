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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta içi ve sonu olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Yeni tedbirler kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar ise kısıtlamanın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile merak edilen detaylar belli oldu. İşte, Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.12.2020 22:26 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 22:32
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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?