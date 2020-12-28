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Haberler Galeri Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta içi ve sonu olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Yeni tedbirler kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar ise kısıtlamanın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile merak edilen detaylar belli oldu. İşte, Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

Giriş Tarihi: 28.12.2020 22:26 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 22:32
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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereğince, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının 4 günlük olarak uygulanacağı duyuruldu. 4 günlük sokağa kısıtlamasının ne zaman, hangi gün başlayacağı ise sorgulanmaya devam ediyor. İşte, Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaç gün süreceği İçişleri Bakanlığının genelgesi ile belli oldu. Buna göre, 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği bildirildi.

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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

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Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
Son dakika: Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden kritik başlıklar;

"BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı