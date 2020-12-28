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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan...

Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında okulların yüz yüze eğitime başlama tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitimin 15 Şubat tarihinde başlayacağını açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından öğrenciler ve veliler okulların açılma tarihini araştırmaya başladı. İşte, Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 28.12.2020 19:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 20:03
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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan...

Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde okulların açılma tarihi yer alıyor. Gözler bugün düzenlenecek Kabine toplantısına çevrilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, okulların yüz yüze eğitim sürecinin 15 Şubat tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. İşte, Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak?

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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan...

OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama yaptı. Erdoğan "Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

Yüz yüze eğitim ile ilgili ise kesin bir tarih belirtilmedi. 15 Şubat 2021 tarihinden kısa bir süre önce yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına dair bilgilendirmede bulunulması bekleniyor.

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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan...

UZAKTAN EĞİTİM UZADI MI?

Yapılan son Kabine toplantısında eğitimin bir süre daha uzaktan yapılmasının uygun olacağına karar verilmişti. Ocak ayının başına kadar online eğitimin sürdürüleceğini ve ilerleyen zamanda koronavirüsün durumuna göre yeni kararların alınabileceği belirtilmişti.

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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan...

28 Aralık'ta yapılan toplantı sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.'' dedi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan...

OKULLAR İKİNCİ DÖNEMDE AÇILACAK MI?

Yüz yüze eğitimin 15 Şubat'a kadar ertelenmesi kararı ile ikinci dönemde okullarda eğitim başlayıp başlamayacağı da merak konusu oldu. Ancak ikinci döneme yönelik henüz bir uygulama bulunmuyor. Kovid-19 salgınının seyrine göre okullarda yüz yüze eğitimin durumu belli olacak.