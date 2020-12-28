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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan...
Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında okulların yüz yüze eğitime başlama tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitimin 15 Şubat tarihinde başlayacağını açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından öğrenciler ve veliler okulların açılma tarihini araştırmaya başladı. İşte, Yüz yüze eğitim uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2020 19:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 20:03
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