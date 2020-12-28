OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama yaptı. Erdoğan "Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

Yüz yüze eğitim ile ilgili ise kesin bir tarih belirtilmedi. 15 Şubat 2021 tarihinden kısa bir süre önce yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına dair bilgilendirmede bulunulması bekleniyor.