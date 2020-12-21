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Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...

YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mart ve Nisan ayından itibaren etkisini artıran koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler online eğitim sistemine geçiş yaptı. Yeni yıla kısa süre kala lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 20:24
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının etkisini gösterdiği aylardan itibaren binlerce lisans ve önlisans öğrencisi eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Gözlerini YÖK'ten gelecek son dakika açıklamaya çeviren öğrenciler, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Ayrıca Kabine toplantılarından çıkacak kararlarda merak ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Prof. Dr. İlhan, okulların yine sırayla açılmasının doğru olacağına dikkat çekerek, "Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda.

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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...

Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi.

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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...

'VAKALARIN YOĞUN OLMADIĞI İLLERDE BAŞLAYABİLİR'

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsatarak, "Milli Eğitim Bakanımız da yılbaşından sonra okulların açılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti. Benim kişisel görüşüm şöyle; ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır.

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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...

Şubat döneminde değerlendirme yapıldıktan sonra belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" diye konuştu.