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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mart ve Nisan ayından itibaren etkisini artıran koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler online eğitim sistemine geçiş yaptı. Yeni yıla kısa süre kala lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem açılacak, açılmayacak mı? Online, yüz yüze...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 20:24
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