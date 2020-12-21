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Haberler Galeri Bakan Selçuk açıkladı: 500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...

Bakan Selçuk açıkladı: 500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...

MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. MEB ücretsiz tablet dağıtımı, uzaktan eğitimin yeniden başlaması ile gündeme geliyor. İhtiyacı olan öğrencilere il müdürlerinin koordinesinde dağıtılacak olan ücretsiz tabletler 15 Aralık'ta dağıtım için illere ulaştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ocak ayının sonuna kadar tabletlerin ihtiyaç sahiplerinin elinde olacağını açıkladı. İşte, 500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 21:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 21:31
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Bakan Selçuk açıkladı: 500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...

500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 500 bin tablet dağıtımı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tabletin daha dağıtılacağını belirten Selçuk, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Mardin, Ankara gibi illerde tabletlerin ulaştırıldığını ifade etti. İşte, MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Selçuk açıkladı: 500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.

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Bakan Selçuk açıkladı: 500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...

Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.

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Bakan Selçuk açıkladı: 500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor.

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Bakan Selçuk açıkladı: 500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...

Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.

Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850, İstanbul'a 5 bin, Kayseri'ye 2 bin, Kilis'e 500, Kocaeli'ye 8 bin, Mardin'e 3 bin, Ankara'ya bin 350, Siirt'e 1000, Şanlıurfa'ya 10 bin 700, Şırnak'a 2 bin 600 ve Van'a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı.

Bu arada bir sonraki dağıtımın 21 Aralık haftasında yapılacağı öğrenildi.