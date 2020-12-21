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Bakan Selçuk açıkladı: 500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...
MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. MEB ücretsiz tablet dağıtımı, uzaktan eğitimin yeniden başlaması ile gündeme geliyor. İhtiyacı olan öğrencilere il müdürlerinin koordinesinde dağıtılacak olan ücretsiz tabletler 15 Aralık'ta dağıtım için illere ulaştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ocak ayının sonuna kadar tabletlerin ihtiyaç sahiplerinin elinde olacağını açıkladı. İşte, 500 bin tablet müjdesi! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 21:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 21:31
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