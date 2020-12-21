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Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı genelgesi: Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...

İçişleri Bakanlığı genelgesi: Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...

Son dakika haberi... Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konualar arasında yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Uzmanlar yılbaşı kutlamalarının büyük risk oluşturabileceğini dile getiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyurulan genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı yapmasına, eğlence, balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Daha önceden planlama yapan vatandaşlar ise, "Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 19:12
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İçişleri Bakanlığı genelgesi: Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...

Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala vatandaşlar yılbaşı eğlenceleri için alınacak kararı bekliyordu. İçişleri Bakanlığı son dakika açıklaması ile detayları paylaştı. Genelgeye göre, tesisler yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak. İşte, yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İçişleri Bakanlığı genelgesi: Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...

YILBAŞINDA OTELLER AÇIK MI? KUTLAMALAR...

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre; yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

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İçişleri Bakanlığı genelgesi: Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...

Bu tesisler yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek, bu tesislerde saat 22.00'den itibaren ise restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek

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İçişleri Bakanlığı genelgesi: Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...

Otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.

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İçişleri Bakanlığı genelgesi: Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...

Kolluk kuvvetlerince otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.