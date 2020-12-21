İçişleri Bakanlığı genelgesi: Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...

Son dakika haberi... Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konualar arasında yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Uzmanlar yılbaşı kutlamalarının büyük risk oluşturabileceğini dile getiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyurulan genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı yapmasına, eğlence, balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Daha önceden planlama yapan vatandaşlar ise, "Yılbaşında oteller açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, Otellerde yılbaşı kutlaması olacak mı? Detaylar...