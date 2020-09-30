Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Daha önce 1 Ekim'de açılması planlanan üniversitelerin açılış tarihi, Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan tavsiye kararı sonrasında ertelendi. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ederken, YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekliyor. Birçok üniversite uzaktan eğitim kararı alırken, diğerlerinin izleyeceği yol bekleniyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...