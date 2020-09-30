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Haberler Galeri YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020?

YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020?

Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim gören öğrenciler, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerin ne zaman açılacağını sorguluyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 19:58
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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020?

Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Daha önce 1 Ekim'de açılması planlanan üniversitelerin açılış tarihi, Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan tavsiye kararı sonrasında ertelendi. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ederken, YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekliyor. Birçok üniversite uzaktan eğitim kararı alırken, diğerlerinin izleyeceği yol bekleniyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020?

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN OLACAK?

Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020?

Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020?

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 akademik yılı güz döneminin 5 Ekim'de başlayacağı belirtilerek, hastalık tehdidinin devam etmesi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemi uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, kararda, Sağlık Bakanlığının görüşleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tavsiye kararları ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" ile Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının dikkate alındığı aktarıldı.