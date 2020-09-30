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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020?
Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim gören öğrenciler, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerin ne zaman açılacağını sorguluyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Bu sene Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.09.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 19:58
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