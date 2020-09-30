Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Salgında her gün vaka rekoru kırılıyor. Birçok ülke ikinci dalga ve ikinci piklerle boğuşuyor. Salgında ölü sayısı 1 milyonu aşarken, dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük olay olarak kayıtlara geçti.

Covid-19'u durdurmak için tüm ülkeler seferber olmuş durumda. Bilim insanları farklı laboratuvarlarda aynı amaç uğruna ter döküyor. Birçok aşı üzerinde çalışılıyor. Türkiye de, aşı çalışmalarına hem kendi araştırmaları ile hem de gönüllülük esası ile destek oluyor.