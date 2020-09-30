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Sağlık Bakanı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...
Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Sorularının cevabı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeniden yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.09.2020 19:13Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 19:18