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Haberler Galeri Sağlık Bakanı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...

Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Sorularının cevabı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeniden yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 19:18
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Sağlık Bakanı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...

Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ve Nisan aylarında ülkemizde vaka sayıları görülmeye başlamış ve bazı mekanlar tedbir amaçlı kapatılmıştı. Haziran ayında ise normalleşme dönemi doğrultusunda bazı mekanları belirli şartlar ile açılmasına karar verildi. Restoran, kafe, berber gibi işletmesi bulunan vatandaşlar, vaka sayılarında görülen artış nedeniyle mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağını araştırıyor. İşte, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları ve düğün salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00 gibi basın toplantısı düzenleyecek. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Sağlık Bakanı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS AŞISINDA TARİHİ GÜN! TÜRKİYE'DE İLK DENEME YAPILDI

Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.

Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

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Sağlık Bakanı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Salgında her gün vaka rekoru kırılıyor. Birçok ülke ikinci dalga ve ikinci piklerle boğuşuyor. Salgında ölü sayısı 1 milyonu aşarken, dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük olay olarak kayıtlara geçti.

Covid-19'u durdurmak için tüm ülkeler seferber olmuş durumda. Bilim insanları farklı laboratuvarlarda aynı amaç uğruna ter döküyor. Birçok aşı üzerinde çalışılıyor. Türkiye de, aşı çalışmalarına hem kendi araştırmaları ile hem de gönüllülük esası ile destek oluyor.

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Sağlık Bakanı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte detaylar...

ÇİN'DE ÜRETİLEN AŞI TÜRKİYE'DE İLK KEZ DENENECEK

Vaka sayılarının arttığı günlerde umut veren bir haber daha geldi. Çin'de üretilen aşı Türkiye'de de bugün itibarıyla denenmeye başlanacak. Aşının ilk dozu bugün 1300'e yakın sağlık personelinde denendi. Sağlık personelleri verdikleri mücadeledeki kahramanlıklarını, aşıya gönüllü talip olarak da gösterdi.