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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın yapacacağı açıklamalar yakından takından takip ediliyor. Erdoğan geçtiğimiz günlerde, " En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından öğrenciler üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması merakla bekleniyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 20.10.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 18:13
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci Ekim ayına gelmemizle birlikte okulların açılacağı tarihe kilitlenmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020-2021 Yüksek Öğretim Akademik Yılı Açılışı programında yaptığı konuşmada, "En kısa sürede yüz yüze eğitime başlamak istediklerini" ifade etti. Kabine toplantısı sonrasında çıkacak karar merak ediliyor. Ayrıca öğrenciler ve veliler YÖK tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
2 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
YÖK ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDEKİ KOVİD-19 TEDBİRLERİNE YÖNELİK HİJYEN KRİTERLERİNİ BELİRLEDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması için "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.
YÖK ve TSE arasında, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla geçen ay içerisinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın imzaladığı protokol kapsamında, YÖK ve TSE iş birliğiyle "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.