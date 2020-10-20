YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın yapacacağı açıklamalar yakından takından takip ediliyor. Erdoğan geçtiğimiz günlerde, " En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından öğrenciler üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması merakla bekleniyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?