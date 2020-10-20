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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte çıkan kararlar... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte çıkan kararlar...
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan önderliğinde toplanan kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Gözlerin çevrildiği toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan hattı ve koronavirüs salgını için alınacak önlemler masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte çıkan kararlar...
Giriş Tarihi: 20.10.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 18:49
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısında, Azerbaycan Ermenistan hattı ve koronavirüs salgının ülkemizdeki son durumu masaya yatırılacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte çıkan kararlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs önlemleri ve Türkiye gündemine dair önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılıyor. Kritik toplantının salı günü yani 20 Ekim tarihinde saat 16.00'da başladı.
Toplantının 18.30 itibariyle sona ermesi bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.
Sağlık önceliklerinden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."
Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.