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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM resmen açıkladı! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları açıklanacak, açıklanır mı? ÖSYM resmen açıkladı! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları açıklanacak, açıklanır mı?
KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları için geri sayım sürüyor. Eylül ayı içerisinde devlet kamu ve kuruluşlarında iş sahibi olmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılım gösterdi. KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları açıklanacak, açıklanır mı? ÖSYM tarafından açıklanan 2020 takvimine göre sonuçlar bu hafta içerisinde açıklanacak. İşte, KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları açıklanacak, açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 17:47
KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları açıklanacak, açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı için gelecek son dakika açıklaması için heyecan dorukta. Eylül ayı içerisinde düzenlenen oturumlara katılan öğrenciler, KPSS 2020 sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. KPSS sonuçları için beklenen süre geçti ve o an geldi çattı. Adayların devlet memuru olabilmek için girecekleri mülakatlarda kullanacakları puanlar, sınav sonuçları ile belli olacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları açıklanacak, açıklanır mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar KPSS sınav sonuçları bilgisini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS lisans sonuçları belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bu noktada, '2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bilindiği üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına yoğun bir katılım sağlanmıştı.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak; ancak sonuçları saat kaçta erişime açılacağı bilinmiyor.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?
Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.