ÖSYM resmen açıkladı! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları açıklanacak, açıklanır mı?

KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları için geri sayım sürüyor. Eylül ayı içerisinde devlet kamu ve kuruluşlarında iş sahibi olmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılım gösterdi. KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları açıklanacak, açıklanır mı? ÖSYM tarafından açıklanan 2020 takvimine göre sonuçlar bu hafta içerisinde açıklanacak. İşte, KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları açıklanacak, açıklanır mı?