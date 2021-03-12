Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği konu hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Diğer yandan YÖK öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği de bildirdi. Bazı üniversiteler ise çevrim içi (online) ve yüz yüze eğitimle ilgili kararlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? Online...