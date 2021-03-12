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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem kayıt yenileme, ders seçimi ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav tarihi... AÖL son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem kayıt yenileme, ders seçimi ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav tarihi...
AÖL 2. dönem kayıt yenileme, ders seçimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL 1. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. AÖL sınav tarihleri ise belli oldu. Adaylar sınav tarihlerini ve sınavların nasıl yapılacağını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, AÖL 2. dönem kayıt yenileme, ders seçimi ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav tarihi...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 21:25
AÖL 2. dönem kayıt yenileme, ders seçimi ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. AÖL 1. dönem sınav sonuçları 10 Mart tarihinde açıklandı. Öğrencilerin gözler şimdi Açık Lise AÖL 2.dönem sınv tarihlerine çevrildi. Diğer tarafta ise AÖL 2.dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte, AÖL 2. dönem kayıt yenileme, ders seçimi ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 2.dönem sınavları 25 Mart tarihinde başlayacak ve online olarak gerçekleştirilecek.
AÖL KAYIT YENİLEME DETAYLARI
AÖL kayıt yenileme ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu duyuru yapıldı;"Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.
(Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.)Ancak Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin (herhangi bir nedenle otomatik kayıt yenileme işleminin yapılmasına engel bir durumu olan öğrencilerimizin) 8 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.