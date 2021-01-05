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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 ikinci dönem üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim... YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 ikinci dönem üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim... Son dakika... Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de, üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen öğrenciler, ikinci dönemde yüz yüze eğitim olup olmayacağını araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 ikinci dönem üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK'ten açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 05.01.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 13:08
Üniversiteler ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yüz yüze eğitime geçiş konusunda YÖK açıklamalarını bekleyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 2021 yılına girmemiz ile birlikte bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 ikinci dönem üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş tarihi henüz belli olmadı. Salgın seyrine göre yüz yüze eğitim ile ilgili karar alınacak. Bahar döneminde üniversitelerde eğitimin nasıl devam edeceği konusunda detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM VE AŞI AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığından, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları ve yükseköğretim kurumlarında görevli akademik ve idari personelin öncelikli olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programına dahil edilmesini istedi.
YÖK, Sağlık Bakanlığına Kovid-19 aşılama programına ilişkin önerilerini içeren bir yazı gönderdi.
Yazıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında, çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirleneceğini, buna göre ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağının açıklandığı hatırlatıldı.
YÖK'ün yazısında şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda sağlık çalışanları kapsamında, üniversitelerimizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin' de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır."