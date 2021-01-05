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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB duyurdu! Yarıyıl tatili öne mi çekildi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim... MEB duyurdu! Yarıyıl tatili öne mi çekildi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim... Son dakika... Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, yarıyıl tatili oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim iptal edilmiş, online eğitim sistemine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul tatil takvimi ile ilgili açıklama geldi. Peki, yarıyıl tatili öne mi çekildi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 05.01.2021 12:27
Son dakika... Yarıyıl tatili öne mi çekildi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin takvim açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitim sistemine geçen öğrenciler ve velileri yarıyıl tatilini heyecanla beklerken, bir yandan da yüz yüze eğitime geçiş tarihini araştırıyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yarıyıl tatili öne mi çekildi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yarıyıl tatili ile ikinci dönem gerçekleştirilecek ara tatil birleştirildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
KARNELER NASIL VERİLECEK? "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti. SINAVLAR İPTAL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk,
"Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek." dedi. YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Ziya Selçuk,
"15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti. Önümüzdeki günlerde salgının durumuna göre yüz yüze eğitim ile ilgili yeni karar alınacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.