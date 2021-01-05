MEB duyurdu! Yarıyıl tatili öne mi çekildi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim...

Son dakika... Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, yarıyıl tatili oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim iptal edilmiş, online eğitim sistemine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul tatil takvimi ile ilgili açıklama geldi. Peki, yarıyıl tatili öne mi çekildi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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