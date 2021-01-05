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Haberler Galeri Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek yılın ilk toplantısının tarihi merak ediliyor. Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama ve kısıtlamaların ele alınması beklenen toplantı hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 14:37
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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de, yılın ilk Kabine toplantısı tarihi oldu. Yılın ilk Kabine toplantısında, koronavirüsle mücadelede gelinen aşama, kısıtlamaların esnetilmesi, normalleşme sürecine geçiş ve aşı çalışması gibi konuların ele alınması öngörülüyor. Peki, 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

2021 İLK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2021 yılının ilk Kabine toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en son 28 Aralık'ta toplanmıştı.

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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecine geçiş tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun değerlendirilmesi bekleniyor. Normalleşme süreci ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasaklarının hangi tarihte biteceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısında söz konusu kısıtlama hakkında yeni bir karar alındığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi Türkiye'deki vatandaşların da en büyük umudunun aşı çalışmaları olduğuna işaret ederek Türkiye'nin tüm dünya ile beraber normalleşme sürecini yürütebilmesi için aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmasının kesinlikle mümkün olmadığını anlattı.