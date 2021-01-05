Son dakika... Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de, yılın ilk Kabine toplantısı tarihi oldu. Yılın ilk Kabine toplantısında, koronavirüsle mücadelede gelinen aşama, kısıtlamaların esnetilmesi, normalleşme sürecine geçiş ve aşı çalışması gibi konuların ele alınması öngörülüyor. Peki, 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...