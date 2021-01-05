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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika... Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek yılın ilk toplantısının tarihi merak ediliyor. Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama ve kısıtlamaların ele alınması beklenen toplantı hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.01.2021 14:34Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 14:37
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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?