Üniversiteler Kasım ayında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversiteler için alınacak karar bekleniyor. YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 23 Kasım için çalışma yapıldığı tahmin ediliyor. İşte, üniversiteler Kasım ayında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?