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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika! Üniversiteler Kasım ayında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK son dakika! Üniversiteler Kasım ayında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Üniversiteler Kasım ayında açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Okulların kademeli olarak eğitime başlamasının ardından üniversite öğrenciler kendileri için alınacak kararı bekliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın resmi hesabı öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Üniversiteler Kasım ayında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 08.11.2020 20:15 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 20:24
Üniversiteler Kasım ayında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversiteler için alınacak karar bekleniyor. YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 23 Kasım için çalışma yapıldığı tahmin ediliyor. İşte, üniversiteler Kasım ayında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK İLE ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti.
CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti.
Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, mümkün olunan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçişin hedeflendiğini duyurdu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI DA KONUŞMUŞTU
Bakan Koca "üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabi ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." demişti.