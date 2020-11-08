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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bazı sınıfların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından diğer sınıflar için alınacak kararlar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kademeli eğitimin 3. aşamasına gelindiğini açıkladı. Hal böyle olunca okullarından uzak kalan 6,7,10 ve 11. sınıflar için alınacak karar merak ediliyor. Okulların ne zaman tamamen açılacağı sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 08.11.2020 19:16Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 19:31
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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?