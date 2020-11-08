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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bazı sınıfların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından diğer sınıflar için alınacak kararlar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kademeli eğitimin 3. aşamasına gelindiğini açıkladı. Hal böyle olunca okullarından uzak kalan 6,7,10 ve 11. sınıflar için alınacak karar merak ediliyor. Okulların ne zaman tamamen açılacağı sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 08.11.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 19:31
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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında gözler okulların tamamen açılacağı güne çevrildi. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Merak edilen tüm detaylara ahaber.comçtr adresinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? TÜM SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan son dakika açıklamaları yakından takip edilirken milyonlarca öğrenci ve veli uzunca bir süredir "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişte çok ciddi adımların atılmasıyla beraber verilen son kararda 5. ve 9. Sınıfların 2 Kasım itibarıyla okullarına döneceği ifade edilmişti. Gelen bilgiye göre ise önümüzdeki günlerde kalan sınıfların yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili olarak değerlendirmeler yapılacağı bildirildi…

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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN OKULA DÖNECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu...

"(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."

İfadelerini kullandı...

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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı

"Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. "

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MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
MEB son dakika açıklaması! Okullar bu ay, 23 Kasım'da açılacak mı? 2020-2021 yılı 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

"Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.