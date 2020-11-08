Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı? Son dakika: KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?
KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS önlisans sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Devlet memuru olmak isteyen adaylar 25 Ekim tarihinde Kamu Personeli Seçme Sınavında ter döktü. Bu bağlamda KPSS 2020 sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, ÖSYM tarafından KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 08.11.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 21:35
KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyen adaylar 25 Ekim tarihinde KPSS 2020 önlisans sınavında ter döktü. Geçtiğimiz hafta içinde sınav soruları ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS önlisans sonuçları ÖSYM tarafından 26 Kasım tarihinde erişime açılacak. Açıklama geldiğinde sonuç linkine haberimizden ulaşabileceksiniz.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.