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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl online, uzaktan mı tamamlanacak? Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl online, uzaktan mı tamamlanacak? Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?
Üniversiteler bu yıl online, uzaktan mı tamamlanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında bulunuyor. Mart ve Nisan ayında vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında üniversiteler uzaktan eğitime geçiş yapmıştı. Yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasının ardından, üniversiteler için alınacak karar bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, "Üniversiteler bu yıl online, uzaktan mı tamamlanacak? " sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?
Giriş Tarihi: 25.11.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 18:26
Üniversiteler bu yıl online, uzaktan mı tamamlanacak? Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile okulların kademeli açılışı devam ederken, yeni karar ile okullar tekrar kapandı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda salgının seyrine göre üniversitelerin açılışına karar verileceğini dile getirmişti. Kampüslerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin son durumunu YÖK'ten gelecek son dakika açıklaması ile belli olanacak. İşte, üniversiteler bu yıl online, uzaktan mı tamamlanacak? Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi son günlerde epey araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle artan vaka artışına bağlı olarak MEB okullarıyla başlayan aşamalı yüz yüze eğitime geçiş, yeniden askıya alınırken YÖK'e bağlı okulların hangi tarihte yüz yüze eğitime geçecekleri henüz bilinmiyor. Konuya yönelik güncel gelişmeler haberimizde yer alacaktır…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.