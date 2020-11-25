Üniversiteler bu yıl online, uzaktan mı tamamlanacak? Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile okulların kademeli açılışı devam ederken, yeni karar ile okullar tekrar kapandı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda salgının seyrine göre üniversitelerin açılışına karar verileceğini dile getirmişti. Kampüslerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin son durumunu YÖK'ten gelecek son dakika açıklaması ile belli olanacak. İşte, üniversiteler bu yıl online, uzaktan mı tamamlanacak? Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?