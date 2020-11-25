Dünya genelinde sonuca yaklaşan aşıların yanı sıra yerli aşıda da önemli aşama kaydedildiği biliniyor. Yerli aşının en erken Nisan ayında hayata geçmesi bekleniyor. Toplantıda, aşı çalışmaları ile ilgili son durum da değerlendirilecek. Toplantının sona ermesinin ardından saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek. Bakan Koca, hem toplantının gündemini paylaşacak hem de merak edilen soruları yanıtlayacak.