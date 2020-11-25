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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Okullar, üniversiteler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Okullar, üniversiteler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler?
Bilim Kurulu toplantısı kararları neler? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önemler hafta içinde açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak yeni kararlar merak ediliyor. Vatandaşlar, "Yeni kısıtlamalar gelecek mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ayrıca okullar ve üniversiteler için alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, Okullar, üniversiteler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler?
Giriş Tarihi: 25.11.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 19:20
Okullar, üniversiteler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve bazı mekanların kapatılmasının ardından yeni yasakların gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Toplantının ardından soruları yanıtlayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları yakından takip edilecek. İşte, okullar, üniversiteler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler?
GALERİ DEVAM EDİYOR BİLİM KURULU TOPLANTISI HANGİ GÜN, NE ZAMAN?
Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısının artışını kontrol altına almaya yönelik son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurul üyeleri Bilim Kurulu toplantısında bir araya gelecek…
BİLİM KURULU TOPLANTISINDA YENİ TAVSİYE KARARLAR ALINACAK MI?
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantı gündeminin en önemli başlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu. Son dönemde vaka sayılarında artış yaşanırken son günlerde ise günlük hasta sayısı 7 binin üzerine çıktı. Bu bağlamda Bilim Kurulu, geçtiğimiz haftadan itibaren hayata geçirilen çeşitli tedbirlere yenilerinin eklenip eklenmeyeceğini görüşecek. Tüm planlar, vaka tablosuna ve kurul üyelerinin görüşlerine göre şekillenecek.
Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Şu an uygulanmakta olan tedbirler karşısında salgının kontrol altına alınamadığı düşünüldüğü takdirde söz konusu kısıtlamaların genişletilebileceği düşünülüyor. Peki, bundan sonra hangi adımlar atılacak? Tüm senaryolar bugünkü toplantıda masaya yatırılacak. Aynı zamanda il ve bölge bazında atılması planlanan adımlar da Bilim Kurulu üyelerinin tartışma konusu olacak.
Dünya genelinde sonuca yaklaşan aşıların yanı sıra yerli aşıda da önemli aşama kaydedildiği biliniyor. Yerli aşının en erken Nisan ayında hayata geçmesi bekleniyor. Toplantıda, aşı çalışmaları ile ilgili son durum da değerlendirilecek. Toplantının sona ermesinin ardından saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek. Bakan Koca, hem toplantının gündemini paylaşacak hem de merak edilen soruları yanıtlayacak.