Okullar yeniden, tekrar ne zaman açılacak? Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş sürecinde alınan karar ile öğrenciler yeniden uzaktan eğitime dönüş yaptı. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında MEB Bakanı Ziya Selçuk, okulların uzaktan eğitime geçtiğini ve sınavların ertelendiğini açıkladı. Okullar yeniden, tekrar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Online, uzaktan...