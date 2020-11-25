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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması: Okullar yeniden, tekrar ne zaman açılacak? Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Online, uzaktan... MEB son dakika açıklaması: Okullar yeniden, tekrar ne zaman açılacak? Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Online, uzaktan...
Okullar yeniden, tekrar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta kademeli olarak açılan okullar yeniden kapanmıştı. Koronavirüs salgınının etkisini arttırmasının ardından yeni önemler devreye alındı. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler okulların yeniden ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. MEB tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, okullar yeniden, tekrar ne zaman açılacak? Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Online, uzaktan...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 17:45
Okullar yeniden, tekrar ne zaman açılacak? Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş sürecinde alınan karar ile öğrenciler yeniden uzaktan eğitime dönüş yaptı. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında MEB Bakanı Ziya Selçuk, okulların uzaktan eğitime geçtiğini ve sınavların ertelendiğini açıkladı. Okullar yeniden, tekrar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Online, uzaktan...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR YENİDEN NE ZAMAN AÇILACAK? GÖZLER MEB'DEN GELECEK AÇIKLAMADA!
Kasım ara tatilinin sona ermesiyle beraber bilindiği üzere bugün binlerce öğrenci yeniden EBA Tv üzerinden uzaktan eğitim sürecine geri döndü. Sınavların ertelendiğini duyuran Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz." İfadelerini kullanmıştı.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA!
MEB: "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz"
Bakan Selçuk: "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek"
"Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak."
"Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır."
"Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek."
"30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız."
"Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir."