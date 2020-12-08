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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Online... YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Online...
Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasının ardından, üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararı bekliyor. İlkokul, ortaokul ve liseler için kademeli eğitim yeniden askıya alınarak online eğitime geçiş yapılmıştı. Lisans ve önlisans bölümlerinde eğitimini sürdüren öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Online...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 20:52
Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların yeniden uzaktan eğitime geçiş yapmasının ardından üniversitelerin son durumu merak ediliyor. Öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerinde eğitimini sürdüren öğrenciler kabine ve bilim kurulu toplantılardan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Online...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Koronavirüs vaka sayısında geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüşle beraber MEB'de kademeli yüz yüze eğitime geçilmişti. O dönem açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' demişti. Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Hürriyet'ten Abdullah ŞANLI'nın haberine göre, pandemi nedeniyle üniversitelerde sınavlar büyük oranda online yapılmaya başladı. Ancak uzaktan yapılan sınavların güvenliği sağlanamayınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. Sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyaran YÖK "Gerekli önlemleri alın" dedi.
ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Delialioğlu sınavlarda soruların rastgele sorulacağını söyledi. Öğrencilerin sınav esnasında bilgisayarlarında sınav dışında başka bir pencere açmasını engelleyen teknolojik çözümler de yaygın olarak kullanılıyor.
İstanbul Üniversitesi'nde sorular ve soruların cevapları öğrencilere karışık sırada sunulacak. Ekranda tek bir soru ve sorunun cevap şıkları görüntülenecek. Soru boş bırakılarak veya cevaplanarak geçildikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki sorulara dönülemeyecek.
Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki sınavlarda, sistem aynı anda birden fazla oturum açılmasını engelleyerek sınavın eş zamanlı olarak birden çok cihazdan ve birden çok kişi tarafından görülmesinin önüne geçiyor.