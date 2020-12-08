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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı? ÖSYM son dakika: KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı?
KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta içinde soru ve cevapların erişime açılmasının ardından, adaylar KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Sınava katılım gösterenler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasını yakından takip ediyor. İşte, KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 08.12.2020 20:01 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 20:07
KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur olma hayali kuran binlerce aday KPSS sınavında ter döktü. 8 Kasım tarihinde sona eren başvuruların hemen ardından soru ve cevap kitapçığı adayların erişimine açılmıştı. Yeni yıla kısa süre kala adaylar sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 ÖSYM İLE KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.