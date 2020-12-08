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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Meraklı bekleyiş! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 MSÜ sınav tarihi açıklandı mı? Adayların gözü orada... Meraklı bekleyiş! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 MSÜ sınav tarihi açıklandı mı? Adayların gözü orada...
MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Yeni yıla kısa süre kala Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021 MSÜ) için geri sayım başladı. Yılda bir kez düzenlenen sınavın başvuru tarihini kaçırmak istemeyenler, gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 MSÜ sınav tarihi açıklandı mı? Adayların gözü orada...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 21:14 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 21:23
MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 MSÜ sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021 MSÜ) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav yılda sadece bir kez yapılıyor. Hal böyle olunca başvuru tarihini kaçırmak istemeyenler ise meraklı bekleyişini sürdürüyor. İşte, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 MSÜ sınav tarihi açıklandı mı? Adayların gözü orada...
GALERİ DEVAM EDİYOR MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 2021 MSÜ SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?
2021 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav için ise 29 Mart tarihi belirlenmişti. Ancak sınav koronavirüs salgını nedeni ile haziran ayında yapılmıştı.
2021 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
SINAV NASIL YAPILIYOR?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor.
MSÜ SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu),Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.